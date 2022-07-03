Türkiye sularına Muğla kıyılarından giriş yapıp kuma saplandı! Koni salyangozunun tek dokunuşu 30 kişiyi tabuta gönderiyor

Türkiye'de son dönemde balon ve aslan balıkları nedeniyle tatil bölgelerinde endişe yaşandı. Özellikle balon balığının tüketimi nedeniyle geçtiğimiz yıl 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Uzmanların bu iki tür için sık sık uyarılarda bulunduğu dönemde, yeni bir zararlı tür olarak koni salyangozu da Muğla kıyılarında görüldü.

MARMARİS'TE BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Öldürücü zehre sahip olması nedeniyle hayli korkulan Koni salyangozu, Marmaris'te balıkçılık yapan vatandaşların ağına takıldı. Genellikle Avustralya'nın sığ kıyıklıklarında yaşayan Koni salyangozunun denizlerimizde ortaya çıkması, uzmanların da çalışmalara başlamasına neden oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ülkemizde ilk kez görülen bu tür için acil çalışmalara başladı. Çalışmanın sonuçları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

KONİ SALYANGOZU NEDİR?

Koni salyangozları vücutlarında birbirinden farklı sofistike kimyasal maddeler üretir ve bunları bir avlanma stratejisi doğrultusunda sırayla kullanırlar. Avustralya'da, Endonezya'da Asya ve Büyük Okyanus'un sıcak sularında yaşayan bazı koni salyangozları çok zehirlidirler ve küçük balıkları, solucanları ve yumuşakçaları avlamak için ustalıkla zehirli zıpkınlar kullanırlar.

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