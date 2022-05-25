Türkiye'nin tek bir ilinde gizleniyor! Zehri sinir sistemini kilitleyen çöl kobrası yuvasından çıktı, avını canlı yutuyor - Haberler

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Türkiye'nin tek bir ilinde gizleniyor! Zehri sinir sistemini kilitleyen çöl kobrası yuvasından çıktı, avını canlı yutuyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Türkiye'nin tek bir ilinde gizleniyor! Zehri sinir sistemini kilitleyen çöl kobrası yuvasından çıktı, avını canlı yutuyor

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte yılanların sayısında da artış görüldü. Ülkemizin en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen çöl kobrası da Şanlıurfa'da gizlendiği yerden kalktı. Avını canlı canlı yutmasıyla tanınan çöl kobrası, ayrıca zehriyle sinir sistemini kilitliyor.

Türkiye'de havaların sıcaklamasıyla birlikte kene ve yılan tehlikesi de arttı. Özellikle dağlık alan ve tarlalarda sıklıklar görülen yılanlar, büyük panik yaratıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da en zehirli yılanların hangileri olduğunu merak etmeye başladı.

Türkiye'deki tek kobra türü olması nedeniyle dikkatleri üzerine toplayan "Çöl kobrası" da yattığı yerden kalkarak, tarlalar arasında gezinmeye başladı. Bu nedenle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuluyor.

Son dönemde Şanlıurfa il merkezinin batısındaki dağlık kısımda görülen çöl kobrası, gizli yaşamasıyla biliniyor. Ancak çöl kobrası, havaların ısınmasının ardından yuvasından çıkarak gezinmeye başladı.

Çöl kobrasının besinlerini küçük kemiriciler, kuşlar, kertenkele ve kurbağa türleri teşkil eder. Zehirli olan bu tür, avlarını zehirleyerek öldürür veya canlı iken yutar. Zehri sinir sistemini tahrip ederek büyük acı ile ölüm neden olur. Zehrinin etkisi Hindistan'daki Gözlüklü Kobra türüne yakındır. Gizli yaşadığından insanları zehirleme olasılığı düşüktür. Ancak bu ihtimal yok sayılmıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Şanlıurfa, Türkiye, Yılan, Yaşam, Güncel, Haberler

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