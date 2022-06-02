Türkiye'nin ormanlarında herkes onun yolunu gözlüyordu! Efsane Pars geri döndü, işte bilinen ilk kaydı - Haberler

Türkiye'nin canlı çeşitliliği açısından en önemli hayvanların başında gelen ancak doğal yaşam alanları ve av kaynaklarının azalması nedeniyle insanların yaşadığı bölgelere inen, bu nedenle de avlanarak öldürülen Anadolu Parsı yeniden döndü.

TÜYÜNDEN VE AYAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Türk bilim insanları ilk olarak parsın yaşayabileceği yerleri tespit etti. Daha sonra ise fotokapan kuruldu. İlk olarak tüyü ve ayak izleri tespit edilen parsın daha sonra kendisini görüntülere girdi.

İLK GÖRÜLME TARİHİ 1974

Anadolu parsı varlığı ile ilgili son resmî kayıt 17 Ocak 1974 tarihinde Beypazarı ilçesinin 5 km batısında bulunan Bağözü köyünden bir kadına saldırması sonrasında vurularak öldürülmesiyle gerçekleşti. 2001 yılında Doğu Akdeniz bölgesi Dandi mevkiinde ve Doğu Karadeniz bölgesi Müsikli Deresi'nde, 2004 yılında da Doğu Karadeniz bölgesi Pokut Yaylası'nda görüldüğü iddia edildi. Ancak bu alt türün doğal yaşam alanları bilindiğinden, özellikle bu son kayıtların bilimsel değeri yoktur ve muhtemelen vaşak ile ilgili olan bu gözlemleri, Anadolu parsı olarak lanse etmek muhtemelen sadece "iyi niyetli" bir spekülasyondan ibaret.

2005'TEKİ İLK KAYDI GÜNDEM OLDU

Anadolu Parsı, 2005'te de ilk olarak TRT kameralarına yansıdı. Cemal Gülas'ın ormanda yaptığı araştırma sonucu görüntülenen Pars, büyük bir heyecan yaratmıştı. Şimdi yeniden dönmesi ise bir kez daha büyük sevinç yarattı.