Marmaris, denizle kurduğu köklü bağını gastronomiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk deniz ürünleri festivali, 1–5 Ekim 2025 tarihleri arasında Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca'da düzenlenecek. "Denizden Sofraya, Sofradan Dünyaya" sloganıyla yola çıkan Marmaris Deniz Ürünleri Festivali; yerel balıkçılıktan şef performanslarına, konserlerden panellere kadar zengin bir içerikle ziyaretçilerini karşılayacak.

DENİZDEN SOFRAYA UZANAN YOLCULUK

Festival, Ege'nin deniz ürünleri mirasını gastronomi ve kültürle bir araya getiriyor. Sabah denizden avlanan balıkların sofralara taşınacağı etkinlikte, geleneksel pişirme teknikleri ve yenilikçi sunumlar bir arada sergilenecek. Ayrıca düşük atık servis, geri dönüşüm uygulamaları ve "Yeniden Denize" çevre girişimi gibi projelerle çevresel sürdürülebilirlik ön planda tutulacak.

ÜNLÜ ŞEFLER MUTFAĞA GİRİYOR

Organizasyon, Gastronomi Uzmanı Ebru Omurcalı öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok tanınmış şef festival süresince sahnede olacak. Canlı mutfak gösterileri, tekne üstü tadımlar ve atölyelerle Marmaris, gastronomi tutkunlarının buluşma noktası haline gelecek.

Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca'da beş gün sürecek festival başlıyor

Festivalin programı beş gün boyunca farklı yerleşimde gerçekleşecek etkinliklerle ziyaretçilere çeşitlilik sunacak:

1. Gün – 1 Ekim, Çarşamba (Selimiye)

11.00: Festival açılışı ve canlı yemek gösterileri

Tadım atölyeleri, panel ve söyleşiler, DJ performansları, canlı müzik

17.00: İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde açılış korteji

18.00: İzmir Büyükşehir Kent Orkestrası konseri

19.00: Mansur Ark "90'lar Konseri"

2. Gün – 2 Ekim, Perşembe (Taşlıca / Selimiye / Bozburun / Söğüt)

11.00: Taşlıca'da etkinlikler ve halk pazarı

Geleneksel köymen yemek pişirme ve tadımı

18.00: Selimiye'de "101 Zeybek" halk gösterisi

19.00: Bozburun'da İzmir Büyükşehir Kent Orkestrası konseri

19.30: Söğüt'te Mansur Ark "90'lar Konseri"

3. Gün – 3 Ekim, Cuma (Söğüt / Bozburun / Selimiye)

Söğüt'te canlı yemek gösterileri, paneller, söyleşiler, canlı müzik ve tadım atölyeleri

19.00: "101 Zeybek" halk gösterisi (Bozburun) - Atilla Atasoy "80'ler Konseri" (Selimiye)

19.30: Muğla Büyükşehir Kent Orkestrası konseri (Söğüt)

4. Gün – 4 Ekim, Cumartesi (Bozburun & Selimiye)

13.00: Bozburun'da açılış gösterileri

17.00: Denizli Büyükşehir Kent Orkestrası konseri (Selimiye)

19.30: İstanbul Arabesque Project konseri (Bozburun)

5. Gün – 5 Ekim, Pazar (Bozburun & Selimiye)

Gün boyu tadım atölyeleri ve canlı mutfak etkinlikleri

15.00: Cihan Çakan konseri (Bozburun)

18.00: Denizli Büyükşehir Kent Orkestrası konseri (Festival finali ve kapanış programı)

PANELLER VE SÖYLEŞİLER

Uzmanlarla birlikte deniz ekosistemi, kirlilik, balıkçılık ve sürdürülebilirlik konuları tartışılacak. Böylece Marmaris, gastronomi turizminin yanı sıra çevre bilincini de öne çıkaran bir destinasyon olarak konumlanacak.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ İLE HAREKET GEÇİYOR

Festival, Marmaris Belediyesi öncülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB, GEMAD, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türk Yacht ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun yanı sıra yerel balıkçılar, kooperatifler, restoranlar ve üreticilerin iş birliğiyle organize ediliyor.

Türkiye'nin ilk deniz ürünleri festivali olma özelliğini taşıyan Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, denizden sofraya uzanan yolculuğu beş gün boyunca lezzet, müzik, kültür ve sürdürülebilirlik çerçevesinde kutlayarak Marmaris'i gastronomiyle buluşulan yeni bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.