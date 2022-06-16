Türkiye'nin en ölümcül yılanı evde yatağın altından çıktı! Tek ısırığı adamın hayatını karartıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin en ölümcül yılanı evde yatağın altından çıktı! Tek ısırığı adamın hayatını karartıyor

AA - Yaşam
 - Güncelleme:
Türkiye'nin en ölümcül yılanı evde yatağın altından çıktı! Tek ısırığı adamın hayatını karartıyor

Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen engerek yılanı, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir evin yatağında yakalandı. Tek ısırığının insanı öldürme gücü olduğu bilinen engerek, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekibi, Ekşiliyurt Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.

YARIM SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Evdeki yatağın bazasına gizlenen yılan, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.

YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI

Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

AA / Yaşam

Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title