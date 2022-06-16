Türkiye'nin en ölümcül yılanı evde yatağın altından çıktı! Tek ısırığı adamın hayatını karartıyor Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen engerek yılanı, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir evin yatağında yakalandı. Tek ısırığının insanı öldürme gücü olduğu bilinen engerek, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekibi, Ekşiliyurt Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. YARIM SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR Evdeki yatağın bazasına gizlenen yılan, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu dışarı çıkarıldı. YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı. AA / Yaşam Yaşam Güncel Haberler

Haberler ›› Yaşam ›› Türkiye'nin en ölümcül yılanı evde yatağın altından çıktı! Tek ısırığı adamın hayatını karartıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.