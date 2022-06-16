Türkiye'nin en ölümcül yılanı evde yatağın altından çıktı! Tek ısırığı adamın hayatını karartıyor
AA - Yaşam
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Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen engerek yılanı, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir evin yatağında yakalandı. Tek ısırığının insanı öldürme gücü olduğu bilinen engerek, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekibi, Ekşiliyurt Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.
YARIM SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR
Evdeki yatağın bazasına gizlenen yılan, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.
YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI
Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.
AA / Yaşam