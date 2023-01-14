Türkiye'nin en büyük koyunu! Metreyi alıp boyunu ölçtü, gördüğü rakama kendisi bile inanamadı

Denizli'de Özgür Yılmaz isimli bir vatandaşa ait 95 santimetrelik koyun, sosyal medyada gündem oldu. Metreyi eline alıp kocakulak cinsi koyunun boyunu ölçen bir sosyal medya kullanıcısı, o anlara ilişkin görüntüleri "Gerçekten dev gibi" notuyla paylaştı.

Denizli'de koyun yetiştiriciliği yapan Özgür Yılmaz'a ait dev koyunu görenler gözlerine inanamıyor. Metreyi eline alıp dev koyunun boyunu ölçmeye giden sosyal medya kullanıcısı o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

TAMI TAMINA 95 SANTİMETRE

"Gerçekten dev gibi" notuyla paylaşılan videoda metreyi eline alan sosyal medya kullanıcısı, kocakulak cinsi koyunun boyunun 95 santimetre olduğunu görünce bir hayli şaşırdı.

"RABBİM EMEKLERİNİZİ BOŞAR ÇIKARMASIN"

Kısa sürede çok binlerce kişi tarafından izlenen videoyu kayda alan kişi "Koç değil koyun. Maşallah nazar değmesin. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın" şeklinde temennilerde bulundu.