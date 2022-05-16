Türkiye'de ona &quot;Katil&quot; deniliyor, tek ısırığı adamı tabuta yolluyor! Havalar ısınınca yeniden hortladı - Haberler

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Türkiye'de ona "Katil" deniliyor, tek ısırığı adamı tabuta yolluyor! Havalar ısınınca yeniden hortladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Türkiye'de ona 'Katil' deniliyor, tek ısırığı adamı tabuta yolluyor! Havalar ısınınca yeniden hortladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılan tehlikesi de yeniden hortladı. Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve "katil" olarak adlandırılan Koca Engerek yılanına karşı daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Koca Engerek yılanının tek ısırığının bile insanı öldürmeye yettiği biliniyor.

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene ısırması vakalarında artış yaşanmıştı. Tokat'tan ve Sivas'tan gelen vefat haberleri tazeliğini korurken, bu kez de Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen Koca Engerek tehlikesi başladı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAYGIN

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda yaşayan Koca Engerek yılanları, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarından çıktı. Ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşayan Koca Engerek, yüksekliği 1500 metreye kadar alanlarda barınabiliyor.

ISIRIRSA HEMEN HASTANEYE KOŞUN

Koca Engerek, ilginç özellikleriyle de biliniyor. Buna göre tehlikeli yılan, üstüne basmazsanız sizi asla ısırmıyor. Isırdığı zaman da, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmezse öldürüyor. Küçük olanlar çok tehlikeli iken yetişkin olanların daha az zehir bıraktığı biliniyor.

İşte Koca Engerek:

Türkiye'de ona 'Katil' deniliyor, tek ısırığı adamı tabuta yolluyor! Havalar ısınınca yeniden hortladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yılan, Yaşam, Haberler

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