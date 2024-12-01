Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı

Türkiye'de doktor olarak çalışan genç kadın, istifa kararı alıp Almanya'ya gitti. Almanya'da doktorluk yapmayan kadın, bambaşka bir meslek seçti.

DOKTORLUĞU BIRAKIP ALMANYA'DA BULAŞIKÇILIK YAPMAYA BAŞLADI

Genç kadın, Almanya'da bulaşıkçılık yapmaya başladı. Aynı parayı kazandığını söyleyen kadın, sosyal medyada yayınladığı videoya, "Plan A: Doktor ol, Türkiye'de kal. Ayda 240 saat çalış, mobbinge, şiddete uğra. Plan B: Almanya'ya git. Bulaşık yıka, aynı parayı kazan." notunu düştü.