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Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı

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Türkiye'de doktorken istifa edip Almanya'ya giden bulaşıkçılık yapmaya başladı. Aynı parayı kazandığını söyleyen kadının videosu dikkat çekti.

Türkiye'de doktor olarak çalışan genç kadın, istifa kararı alıp Almanya'ya gitti. Almanya'da doktorluk yapmayan kadın, bambaşka bir meslek seçti.

DOKTORLUĞU BIRAKIP ALMANYA'DA BULAŞIKÇILIK YAPMAYA BAŞLADI

Genç kadın, Almanya'da bulaşıkçılık yapmaya başladı. Aynı parayı kazandığını söyleyen kadın, sosyal medyada yayınladığı videoya, "Plan A: Doktor ol, Türkiye'de kal. Ayda 240 saat çalış, mobbinge, şiddete uğra. Plan B: Almanya'ya git. Bulaşık yıka, aynı parayı kazan." notunu düştü.

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

Ülkesinde halkına hizmet etmek varken ecnebi memleketinde domuz yiyenlerin tabağını yıkamayı tercih etmek... Bu da bir seçenek değil mi?

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

geç bile kalmışsın dost kurtulmussun hepimiz burda açlıktan ölücezzzzzzzz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıEmin Tas:

Bu doktorsa bende Cumhurbaşkanıyim iyiki doktor değilmiş insan sağlığından çok parayı düşenen katiller ordusuna katılırdı insanı seven ülkesini dinini seven doktorlarimiza selam olsun

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Haber Yorumlarımustafa apa:

Bulaşıkçılık da emeğe dayndığı için saygı duyulması gereken bir iş sonuçta ama tıp ilmini almak isteyen milyonlarca insanın hakkına girmeseydin bıraksaydın onlar yapsaydı

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

İnsana verilen değerin canlı bir örneği. Avrupa bizi kıskanıyor.

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Haber YorumlarıKara Dayı:

Herkes layık olduğu hayatı yaşar Sende bulaşıkçı olarak sürün

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Haber YorumlarıSacid ULUÇAY:

bu hanim kiz Almanya da da dokturluk yapacaktır. dil öğrenene kadar hayatını kazanmak zorunda demek ki bulaşık yıkarken aldığı para tr de aldığı ile karşılaştırılinca tuhafina gitmiş. Tr her gün kan kaybetmeye devam ediyor bakalım nereye bu gidiş....

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Fatih Sultan rumuz ilk önce okuduğunu anlamaya çalış..Türkiye de doktorluk yapmanın nelere maloldugundan bahsetmiş hanımefendi. Bırakın kazancı hayatı bile bir serserinin darbeleri ile kararacagını anlamış.ve gitmiş..şimdi güven içerisinde yaptığı işin karşılığında Türkiye de tehlikeli olan doktorluktan kazandığı para kadar kazandığını ifade ediyor..

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Haber Yorumlarısafir:

aklını peynir ekmekle yemiş. almanya da neden doktorluk yapmadın

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