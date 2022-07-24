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Türkiye bir dönem bu videoyla kahkaha atmıştı! Arşivden çıktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Bir lisede nevruz bayramı kutlamaları sırasında ateş yakılmak isterken yaşananlar bir dönem tüm Türkiye'yi kahkaya boğmuştu. Arşivden çıkan videoyu izleyenler bir kez daha kahkahalarına hakim olamadı.

Türkiye tarihinde öyle videolar var ki bu videoları yeniden izleyenler, ilk kez çekilmiş gibi gülüyor. Türkiye'de bir dönem herkesi kahkaha attıran bir video daha sosyal medya kullanıcılarının arşivinden çıktı.

NEVRUZDA ATEŞ YAKMAK İSTEDİ

Bir lisenin bahçesindeki nevruz bayramı kutlamaları sırasında ateş yakmak isteyen itfaiye eri, hata yapınca önce kendisini sonra da etrafını yakıyor.

İZLEYENLER YİNE KAHKAHALARINI TUTAMADI

Sosyal medyada zaman zaman karşılaşılan bu videoyu izleyenler, günümüzde dahi kahkahalarına engel olamıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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