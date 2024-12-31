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Türkiye 2024 yılında tam 32 bin 500 kez sallandı

Türkiye 2024 yılında tam 32 bin 500 kez sallandı
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen deprem aktivitelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında toplamda 32 bin 500 deprem kaydedildi.

2023 yılında Kahramanmaraş depremi ile sarsılan Türkiye, 2024 yılında da birçok depremle karşılaştı. Yıl boyunca Türkiye ve çevresinde meydana gelen deprem sayısı 32 bin 500 olarak açıklandı.

AFAD AÇIKLADI

Afad Deprem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Yaşam
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