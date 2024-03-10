Türk model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe yarışmasını kazandı

1927'den bu yana Beyrut'ta düzenlenen 2024 World Miss Europe yarışmasını ilk kez bir Türk kızı kazandı. Genç model Elmas Yılmaz, 21 ülkenin genç kızlarının yarıştığı 2024 World Miss Europe'da tarih yazdı. 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı.

"TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRMAK İÇİN HER ŞEYE DEĞER"

1927'den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu. Yarışmaya hazırlanmak için 6 ay boyunca disiplinli bir şekilde çalışan Elmas Yılmaz, "Türkiye'yi gururlandırmak için her şeye değer" dedi.

BİRİNCİLİK, YILMAZ'IN İLK BAŞARISI DEĞİL

Lübnan'da düzenlenen 2024 World Miss Europe kazananı Elmas Yılmaz 9 yıldan beri profesyonel olarak modellik yapan Elmas yılmaz birçok modacı ile çalışma fırsatı buldu. Özellikle iki sene önce annesini kaybettikten sonra kardeşinin sorumluluğunu üstlenince daha sıkı mücadele etmek zorunda kaldığını her fırsatta belirten Yılmaz, 2015'de 17 yaşında Best Model Mediterranean güzeli olduktan sonra İstanbul'a taşındı. 2017'de Model of Celebrity yarışmasını kazanan Yılmaz geçtiğimiz hafta Lübnan'da yapılan 2024 World Miss Europe'da Avrupa güzeli oldu.

"BENİM DEĞİL TÜRK KADINININ BAŞARISI"

Yarışma sonrasında konuşan Elmas Yılmaz "Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan'da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum.Bu benim değil, Türk kadınının başarısı. Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk Kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim" dedi.