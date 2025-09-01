Türk drag queen Kübra Uzun'a verilen vize İngiltere'de kriz çıkardı

Türk drag quenn ve LGBTİ+ hakları savunucusu Kübra Uzun, İngiltere'nin gündemine oturdu. "Q-BRA" sahne adıyla tanınan Uzun'un, yalnızca üstün yetenekli sanatçılara verilen "Küresel Yetenek Vizesi" ile ülkeye kabul edilmesi, Ada'da tartışmalara neden oldu.

TÜRK DRAG QUEEN İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI

Müzik, tiyatro ve dans gibi alanlarda üstün yetenekli bireylere verilen bu özel vize için İngiltere Sanat Konseyi'nden ön onay alınması gerekiyor. Ancak, bazı İngiliz basın yayın organları, bu vizenin usulsüz kullanıldığı iddialarını gündeme taşıdı. Daily Mail gazetesi, "Türk trans drag queen, İngiltere'den özel vize alan 'küresel yetenekler' arasında" başlığıyla Uzun'un müzik kariyerini analiz etti.

Kübra Uzun

HEDEFTE BİR TÜRK VATANDAŞI DAHA VAR

Daily Telegraph gazetesi de aynı vize türüyle İngiltere'ye giden bir diğer Türk trans birey Akış Ka'dan bahsetti. Ka'nın, 'trans hakları', 'beden politikası', 'yemek ve yeme sosyolojisi' alanlarında çalışmalar yapmak üzere ülkeye davet edildiği belirtildi.

Ka'nın sosyal medya paylaşımlarında, "Trans haklarını destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdığı ve bir onur yürüyüşünde, cinsiyet ideolojisi tartışmalarıyla gündeme gelen Harry Potter yazarı JK Rowling'i eleştiren pankartlar taşıdığı görüldü.

Akış Ka

"ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK VAR"

Daily Telegraph gazetesi haberinde ayrıca, 'Küresel Yetenek Vizesi'nin bazı kişilerce suistimal edildiğine dikkat çekti. Haberde, İngiltere'ye bu yolla girenlerin, diğer kişilere de vize alması için 'yol göstererek' vize sisteminde çok sayıda ciddi usulsüzlükler yarattığı iddia edildi. Hatta bazı girişimcilerin, sanatçılara bu özel vizeyi almaları için yardımcı olmak üzere şirketler kurduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'deki bu gelişmeler, 'Küresel Yetenek Vizesi' sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.