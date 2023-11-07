Turgutlu'da mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sıkıştığı yağmur suyu borusunda 4 gündür mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatlik çaba sonucu kurtarıldı.

Kurtuluş Mahallesi Balkan Sokak'taki Selman Işılak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanında bulunan yağmur suyu borusundan 4 gündür köpek sesi geldiğini fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yağmur suyu borusuna sıkıştığı belirlenen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler boruya ulaşabilmek için metrelerce derinlikte kuyu kazıp, ardından kameralı sistemle köpeğin borudaki yeri tam olarak belirlendi. Ardından da boru kesilerek yavru köpek 1.5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Genel olarak sağlık durumu iyi görünen yavru köpek, tedavisi ve gerekli bakımları Turgutlu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine teslim edildi.(DHA)