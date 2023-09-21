Turgutlu'da Dereye Düşen Sokak Köpeği Kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dere yatağına düşen sokak köpeği, Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, tedavi ve beslenme işlemlerinin ardından doğaya salındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde birkaç gün önce dere yatağına düştüğü iddia edilen ve vatandaşlar tarafından fark edilen sokak köpeği, Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı arkasında bulunan dere yatağına düşen sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve Turgutlu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ve Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağına bağlı ekiplerin uzun uğraşları sonucu düştüğü dere yatağından kurtarılan sokak köpeğinin bitkin düştüğü görüldü. Ekipler, gerekli tedavisinin ve beslenmesinin yapılmasının ardından köpeği tekrar doğaya saldı. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.(DHA)