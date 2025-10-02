Haberler

Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Kağıthane Tüneli'nde otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup, tüneli trafiğe kapattı. Grup, tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeden kutlama yaparken ekipler kamera görüntülerini ihbar olarak kabul etti. Yakalanan 10 şüpheliye 27 bin 894 lira ceza kesildi.

İstanbul'da Kağıthane Tüneli'nde 28 Eylül'de, otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup, tüneli trafiğe kapatıp diğer sürücülerin geçişini engelledi. Tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, askere uğurladıkları kişiyi havaya atarak konfetiler ile kutlama yaptı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

Tünel kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yolu kapatarak trafiği tehlikeye atan kişilerin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu H.K. (34), U.K.(23), M.A. (29), O.Ö.(30), A.A.(22), F.Ç.(29) isimli sürücüler ve F.D. (23), S.E. (21), E.Y. (20), M.B. (20) yakalandı.

28 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilerden 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 10 şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 894 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
Yorumlar (7)

Mehmet Karagöz:

CAYDIRICI MI ...??? CAYDIRIR MI....?

43
4
yanıtYanıtla
NİTTERSAN:

Bedavaymış... Öğrendiğimiz iyi oldu. Bundan sonra düğünleri, asker eğlencelerini tünellerde yaparız. Güzelde ışıklandırması ,ambiyansı var , düğün salonlarından da baya ucuz.

34
1
yanıtYanıtla
HAKAN AKAN:

Offf çok yakmışsınız canlarını insanın üstüne bu kadar gidilmezki. İsrailli mi bunlar 24 bin tl ceza nedir ayıp yaaa 3 5 bi şey ateşleselerdi konu kapansaydı ne olmuş yani tünel kapanmış trafik aksamış insanlar gidecekleri yere geç kalmış sinirlenmişler canları sıkılmış

25
9
yanıtYanıtla
Lutfi turan:

ne çok ceza ama

20
1
yanıtYanıtla
Celal SEÇKİN:

@mına koyayım 27 bin ne?

4
0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
