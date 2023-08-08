Tunceli'de Pülümür Çayı'nda boğulan genç

Tunceli'de Pülümür Çayı'nda serinlemek için suya giren Ali Kargı, akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda Kargı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

TUNCELİ'de girdiği Pülümür Çayı'nda akıntıya kapılan Ali Kargı (21), boğuldu.

Olay, Tunceli- Erzincan kara yolu 45'inci kilometresinde Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan yola çıkan 3 arkadaşın bulunduğu otomobil, arıza yaptı. Tamirci çağıran grup, serinlemek için yol kenarındaki Pülümür Çayı'na girdi. Bir süre sonra 3 kişiden Ali Kargı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kargı'nın arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Munzur Arama-Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra Ali Kargı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Kargı'nın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.