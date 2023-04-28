Tunceli'de kayıp 3 kişi için arama çalışmaları 8. gününde

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi için aramalar, 8'inci gününde de devam ediyor. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle arama çalışmalarına katılan ekip sayısı 1200'e çıktı.

TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi için aramalar, 8'inci gününde de devam ediyor. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle arama çalışmalarına katılan ekip sayısı 1200'e çıktı.

Bayram tatilinde Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında botlarla inceleme yapan ekipler, row (su altı arama cihazı) ve sondalama yöntemiyle kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki çalışmalara jandarmaya ait Skorsky tipi bir helikopter ile emniyet müdürlüğüne ait dronlarda havadan destek veriyor. Çalışmalarda şu ana kadar çaya düşen otomobilin kaporta parçaları ile gençlere ait mont ve ayakkabı bulunurken, 3 gence henüz ulaşılamadı.