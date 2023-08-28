Tunceli'de Hayırseverlerin Destekleriyle Cami Yapıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde, hayırsever vatandaşların desteği ile 3 katlı cami yapıldı.

Akçapınar Köyü Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin girişimleriyle hayırsever vatandaşlar köye cami kazandırmak için bir araya geldi. 'Bir tuğla da senden olsun' sloganıyla başlatılan kampanyanın ardından caminin yapımı tamamlandı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla cami dualar eşliğinde açıldı.

Cami hakkında bilgiler veren Akçapınar Köyü Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fahir Ersoy, "Akçapınar köyümüzde var olan eski camimiz deprem dolayısıyla güvensiz durumdaydı. Yeni bir cami yaptırabilmek için Akçapınar Köyü Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğini kurduk. Bu çerçevede gerekli izinlerimizi alarak hayırsever vatandaşlarımızı tespit ederek kendilerine ulaştık. Bir tuğlada sizden olsun diyerek kıt kanaat şartlarda camimizi tamamladık. Camimiz 148 metrekare üzerine 3 katlı olarak, toplam 350 metrekarelik kullanım alanına sahiptir. Camimiz ibadete açıldı. Bu sebeple çok mutluyuz. Köyümüze, köylülerimize hayırlı olsun inşallah. Camimizin yapımına başladığımız ilk günden itibaren destek veren hayırsever insanımıza, açılış için teşrif eden Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'na ve protokol üyelerine, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ