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Tunceli'de belediye binasında çıkan yangın söndürüldü

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, belediyenin kullanılmayan eski hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tepebaşı Mahallesi'ndeki belediyenin eski hizmet binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, belediyenin kullanılmayan eski hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki belediyenin eski hizmet binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Yaşam

Çemişgezek Tepebaşı İtfaiye Tunceli İtfaiye Belediye Yaşam Haberler

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