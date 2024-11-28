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Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç gün tedavi gören ünlü isim, "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda" dedi.

Edebiyat ve müzik dünyasının sevilen ismi Tuna Kiremitçi, hayranlarını korkuttu. Yazar ve müzisyen Kiremitçi, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

"UFAK BİR DİREKTEN DÖNDÜK"

Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üç gün tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Kiremitçi, "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soran herkese teşekkür ederim. Yeni romanı yazmaya ve konserlere kaldığımız yerden devam!" dedi.

Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

TUNA KİREMİTÇİ KİMDİR?

24 Şubat 1973'te Eskişehir'de dünyaya gelen Tuna Kiremitçi, Filibe kökenli bir ailenin çocuğudur. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu olan Kumdan Kaleler ile söz ve müziklerini yazdığı Denize Doğru albümünü 1996 yılında çıkardı. Ardından, 2007'de ilk solo albümü Kendi Halinde ve 2013'te Atlas rock grubuyla Selam Yabancı albümünü yayınladı.

EDEBİYAT KARİYERİ

Lise yıllarında yazdığı şiirlerle dikkat çeken Tuna Kiremitçi, 1994 yılında Ayabakanlar adlı kitabıyla Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nü kazandı. 2002'de yayımlanan Git Kendini Çok Sevdirmeden adlı novellası, yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri oldu. 2003'te yayımlanan ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var, hem okuyucuların hem de eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Ardından sırasıyla Dualar Kalıcıdır (2007), Yolda Üç Kişi (2005) ve Selanik'te Sonbahar (2011) gibi çok satan romanlara imza attı. Romanları 16 farklı dile çevrilen Kiremitçi, edebi başarılarını uluslararası alanda da kanıtladı.

MÜZİK KARİYERİ

Tuna Kiremitçi, besteleri ve sahne performanslarıyla da geniş bir hayran kitlesi kazandı. Şarkıları Haluk Levent, Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Eda Baba gibi pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

2009'da ilk ve tek uzun metrajlı filmi Adını Sen Koy ile yönetmenlik koltuğuna oturan Kiremitçi, 2013'te Bu İşte Bir Yalnızlık Var adlı romanının sinema uyarlamasıyla dikkat çekti. Aynı eser 2014 yılında tiyatroya uyarlandı ve büyük beğeni topladı.

Kiremitçi, 2016 yılında romancılık kariyerine son verdiğini ve sanat hayatını yalnızca müzik ve şiirle sürdüreceğini açıklamıştı. Şu sıralar konserleri ve müzik projeleriyle sahne hayatına devam eden sanatçı, geçirdiği sağlık sorununa rağmen üretkenliğini sürdürmekte kararlı olduğunu duyurdu.

Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Acil sifalar...

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