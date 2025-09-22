TÜGVA'dan Kadınlar için Kil Atölyesi

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve sanatsal yönlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla kil atölyesi kurdu. Kil atölyesine gelen kadınlar, takı tabağı ve kaktüs yapıp, bunları boyalarla renklendirdi, hem de stres attı.

TÜGVA'nın Yakutiye ilçesindeki binasında kurulan kil atölyesine kadınlar büyük ilgi gösterdi. Seramik sanatçısı Beyza Tunç'un öğreticilik yaptığı etkinliğe gelen 60 kadın, aldıkları ilk bilgiler sonrası kilden çamurları yoğurmaya başladı. 'Kendi kupanı, kaseni ellerinle tasarla' sloganıyla kil atölyesine gelen kadınlar, takı tabağı ve kaktüs yaparak boyalarla renklendirdi. Keyifli ve verimli geçen atölyede kadınlar kendi elleriyle çamura şekil vererek eser yaparken, güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kil atölyesinde keyifli bir zaman geçirdiğini söyleyen Psikolog Aybüke Sağıroğlu, günün getirdiği stresten uzaklaştığını ve el emeğiyle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaktüsten takılık yaptığını belirten Beyza Türkoğlu, "Daha önce bu konuda eğitim almadım ama hocamız çok yardımcı oluyor. Sanki uzun süredir killerle tasarım yapıyormuşuz gibi hemen adapte olabildik" dedi.

Etkinliğin kadınlara bir hobi kazandırmak amaçlı düzenlendiğini belirten seramik sanatçısı Beyza Tunç, "Yaptığımız çalışmanın temel amacı profesyonel malzemeler yokken kadınlarımızın evlerinde yurtlarında az maliyetle hobi geliştirmeleri. Bunun için temel eğitim veriyoruz. Burada kendileri için takı tabağı tasarlıyorlar. Kaktüs modeli yapıyor sonra da renklendiriyorlar" diye konuştu.

TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Rıdvan Demirci, kil atölyesini kadınlara bir hobi oluşturmak için kurduklarını söyledi. Palandöken İlçe teşkilatıyla etkinliği düzenlediklerini kaydeden Demirci, şunları söyledi:

"Biz sanatı izleyen değil, icra eden bir kesim olalım istedik. Kil atölyesi kurduk. Gençlerimiz, kadınlarımız vakfımızda zaman geçirirken üreten birey olsunlar diye yola çıktı. Kil atölyesine gelen kadınlarımız kendi eşyasını tasarlıyor ve yapıyor. Hem kültürel hem de sanatsal faaliyetlerimizi çeşitlendirerek kadınlarımızın kendilerini keşfetmelerine olanak tanımayı sürdüreceğiz. İlgi ve katılım bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikleri artırarak daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,