Türkiye'de ilk iftarı o şehrimiz yaptı

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bugün ülke genelindeki camilerde kılındı.

İLK İFTAR IĞDIR'DA YAPILDI

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkıldı ve ilk iftarlar da açıldı. İlk imsak bugün Iğdır'da saat 04.52'de gerçekleşirken, ilk iftar da yine Iğdır'da 18.13'te yapıldı.

SON İFTAR ÇANAKKALE'DE AÇILACAK

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar da yine Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

6 İLDE EN UZUN, 12 İLDE EN KISA ORUÇ TUTULACAK

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

BU YILIN TEMASI "RAMAZAN VE AHİRET BİLİNCİ"

Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.