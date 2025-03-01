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Türkiye'de ilk iftarı o şehrimiz yaptı
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"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için sahura kalkıldı ve ilk iftarlar da yapıldı. Türkiye'de iftarını ilk açan şehir ise Iğdır oldu.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bugün ülke genelindeki camilerde kılındı.

İLK İFTAR IĞDIR'DA YAPILDI

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkıldı ve ilk iftarlar da açıldı. İlk imsak bugün Iğdır'da saat 04.52'de gerçekleşirken, ilk iftar da yine Iğdır'da 18.13'te yapıldı.

SON İFTAR ÇANAKKALE'DE AÇILACAK

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar da yine Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

6 İLDE EN UZUN, 12 İLDE EN KISA ORUÇ TUTULACAK

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

BU YILIN TEMASI "RAMAZAN VE AHİRET BİLİNCİ"

Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJY:

BOŞ BİR HABER.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Oruç tutmuyorum ?!

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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

Fitre 180? değil miydi diyanetin kararı 130 ? olarak açıklıyor Biz şimdi 180? mi yoksa 130? mi verecegiz

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