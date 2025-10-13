Trakya'nın En Büyük Güvercin Pazarı Ailelerin İlgi Odağı Oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde açılan Trakya'nın en büyük güvercin pazarı, kısa sürede aileler ve çocukların ilgi odağı oldu. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği pazarın sorumlusu Gökhan Avcı, "Aileler çocuklarıyla birlikte geliyor. Babalar kızlarıyla fotoğraf çektiriyor, ufacık bebekler kuşları seviyor. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamak için ideal bir yer" dedi.

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde kurulmaya başlanan güvercin pazarı, kısa sürede çok sayıda kişinin uğrak noktası oldu. Trakya'nın yanı sıra yurt dışından gelenleri de ağırlayan pazarda; tavuğun yanı sıra güvercin, kanarya, muhabbet kuşu gibi kuş çeşitleri bulunuyor.

'HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK İÇİN İDEAL BİR YER'

Her geçen gün ilginin arttığı pazarın sorumlusu Gökhan Avcı, "Burasını açılalı yaklaşık 3-4 hafta oldu. İlk başta kimse yoktu ama 2 haftadan itibaren Tekirdağ'dan, Keşan'dan, Edirne'den, İstanbul'dan hatta Bulgaristan ve Romanya gibi yurt dışından gelenler oldu. Burada her bütçeye göre kuş var; 500 TL'ye de 5 bin TL'ye de. Kuş sayısı fazla olduğu için talep de çok. Çorlu Güvercin Pazarı'nda tavuk, kanarya, muhabbet kuşu var, yani canlı kümes hayvanı mevcut burada. Misafirlerimizi düzgün ağırlamaya çalışıyoruz. Aileler çocuklarıyla birlikte geliyor. Babalar kızlarıyla fotoğraf çektiriyor, ufacık bebekler kuşları seviyor. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamak için ideal bir yer" diye konuştu.

'HAYVAN SEVGİSİ HERKESE AİT'

Pazarda satış yapan Aynur Duran, kadınların da bu ortamlarda yer almasının önemli olduğunu söyledi. Güvercin sevgisinin farklı bir duygu olduğunu ifade eden Duran, "Pazar çok güzel, ailelerinizle gelebilirsiniz. Her şey var yani; kuşlarımız var, tavuklarımız var, yiyecek içecek var. Herkes ilgili, birbiriyle arkadaş gibi. İlgi alaka çok güzel, ben memnun kaldım. Gelip satış da yaptığım için hiçbir rahatsızlık duymadım bir bayan olarak. Kuş sevdası sadece erkeğe özgü değil, hayvan sevgisi herkese ait" ifadelerini kullandı.

'SIK SIK GELİYORUZ'

Pazara sık sık geldiğini ve güvercin baktığını söyleyen Oktay Duran da "Genelde sık sık geliyoruz. Bundan sonra da devamını bekleriz. Evimde güvercin de besliyorum. Yeni taşındığım için bundan sonra sık sık gelmeyi düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder" dedi. Pazara arkadaşlarıyla gelen Gökuğ Arıcı (16), "Arkadaşlarımla geliyorum, ailemle geliyorum. Evimde 6 tane güvercin bakıyorum, hala da beslemeye devam ediyorum. Güzel bir hobi herkesi davet ederim" ifadelerini kullandı.

GÜVERCİN HEDİYE EDİLDİ

Pazara ailesiyle birlikte gelen Murat Can (10) ise güvercinleri çok sevdiğini ve pazarın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Murat Can'a kuş pazarı sorumlusu Avcı tarafından güvercin hediye edildi.