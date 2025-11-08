Haberler

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek Haber Videosunu İzle
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte caydırıcılığı artırmak amacıyla cezalarda ciddi artışa gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası, ambulansa yol vermeyenlere 46 bin TL ceza, yarış yapanlara 2 yıl ehliyet geri alma, plakasında değişiklik yapanlara ise 140 bin TL ceza uygulanacak.

  • Hız sınırını aşan sürücülere 30 ila 90 gün ehliyet geri alma cezası uygulanacak.
  • Makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası verilecek.
  • Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyen sürücülere 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyet iptali uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte caydırıcılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla cezaların ciddi oranda artırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle hız yapan, makas atan, yarışan veya ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır yaptırımlar geliyor.

CNN Türk canlı yayınına katılan Yerlikaya, trafik güvenliği reformu kapsamında polis ve jandarmanın kullanacağı yaka kameralarının yıl sonuna kadar tüm birimlerde devreye alınacağını söyledi. Bu sistemin hem güvenlik güçleriyle vatandaş arasındaki iletişimi kayıt altına alacağını hem de denetimlerde caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

"KAMERALAR ŞİKAYETLERİ YÜZDE 90 AZALTTI"

Yaka kameralarının kullanıldığı bölgelerde vatandaş şikayetlerinin büyük oranda azaldığını belirten Yerlikaya, "Vatandaş kamerayı görünce davranışlarına daha çok dikkat ediyor. Caydırıcı etkiyi artıracağız" ifadelerini kullandı.

YENİ CEZA TARİFESİ

Yerlikaya, 2024'te denetimlerin yüzde 50 artırıldığını ve yeni ceza oranlarını şöyle açıkladı:

  • Makas atan sürücülere: 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası.
  • Hız sınırını aşanlara: 30 ila 90 gün ehliyet geri alma.
  • Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere: 46 bin TL para cezası, 30 gün ehliyet iptali.
  • Yarış yapanlara: 46 bin TL ceza, 2 yıl ehliyet geri alma.
  • Plakasında değişiklik yapanlara: 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men.

"GEREĞİ YAPILDI" UYGULAMASI GELİYOR

Bakan Yerlikaya ayrıca, vatandaşların trafik ihlallerini görüntüyle bildirebileceği "Gereği Yapıldı" adlı yeni uygulamayı duyurdu. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gönderdikleri görüntülerle ihlalleri anında iletebilecek; cezai işlemler kamuoyuyla paylaşılacak.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle yük ve yolcu taşımacılığında takograf ve taksimetre kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca kırmızı ışıkta kazaya neden olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle alınacak, belgeler geri verilmeden önce psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Bu soygun derecesindeki astronomik cezaların hepsi CHP iktidarında ortadan kaldırılacak...

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVedat ÇİL:

komik şey seni

yanıt18
yanıt7
Haber YorumlarıEkSeS:

Dötünden uydurdugun belli de ... nesi yanlis bu hatalari yapanlari cezalandirmanin. AZ BILE ! Ambulansa yol vermeyenleri ayni gün trafikten men etmek gerekir.

yanıt14
yanıt1
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Sayın trollar ceza ile soygunu karıştırmayın.. ceza soyguna donuaturuleme..ceza tabiki olacak ama bunu soyguna dönüştürme hakkı kimseye vermiyor

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıVatansever:

bu kafayla anca gidersiniz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAYIN BAKANIM VATANDAŞLARIN TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞACAK UYGULAMA VEYA WHATSAP HATTINI BİRAN ÖNCE DEVREYE ALIRSANIZ ARTIK HİÇ KİMSE HATALI PARK DAHİ YAPAMAYACAK

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 733.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Ne yazık ki ülkemizde çok cahil var . Bu cezalar bile çok az . En ağır şekilde cezalar yükseltilmeli. Çünkü cahil anca bundan anlar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Dilovası'nda acılı aileler sinir krizi geçirdi

Cenazeler bir bir çıkarılırken aileler sinir krizi geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.