Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte caydırıcılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla cezaların ciddi oranda artırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle hız yapan, makas atan, yarışan veya ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır yaptırımlar geliyor.

CNN Türk canlı yayınına katılan Yerlikaya, trafik güvenliği reformu kapsamında polis ve jandarmanın kullanacağı yaka kameralarının yıl sonuna kadar tüm birimlerde devreye alınacağını söyledi. Bu sistemin hem güvenlik güçleriyle vatandaş arasındaki iletişimi kayıt altına alacağını hem de denetimlerde caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

"KAMERALAR ŞİKAYETLERİ YÜZDE 90 AZALTTI"

Yaka kameralarının kullanıldığı bölgelerde vatandaş şikayetlerinin büyük oranda azaldığını belirten Yerlikaya, "Vatandaş kamerayı görünce davranışlarına daha çok dikkat ediyor. Caydırıcı etkiyi artıracağız" ifadelerini kullandı.

YENİ CEZA TARİFESİ

Yerlikaya, 2024'te denetimlerin yüzde 50 artırıldığını ve yeni ceza oranlarını şöyle açıkladı:

Makas atan sürücülere: 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası.

Hız sınırını aşanlara: 30 ila 90 gün ehliyet geri alma.

Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere: 46 bin TL para cezası, 30 gün ehliyet iptali.

Yarış yapanlara: 46 bin TL ceza, 2 yıl ehliyet geri alma.

Plakasında değişiklik yapanlara: 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men.

"GEREĞİ YAPILDI" UYGULAMASI GELİYOR

Bakan Yerlikaya ayrıca, vatandaşların trafik ihlallerini görüntüyle bildirebileceği "Gereği Yapıldı" adlı yeni uygulamayı duyurdu. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gönderdikleri görüntülerle ihlalleri anında iletebilecek; cezai işlemler kamuoyuyla paylaşılacak.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle yük ve yolcu taşımacılığında takograf ve taksimetre kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca kırmızı ışıkta kazaya neden olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle alınacak, belgeler geri verilmeden önce psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.