Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü

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Gaziantep'te bir trafik polisi, kamuoyunda sıkça dile getirilen "ceza kotası" iddialarını yalanladı. Polis, trafik cezalarında herhangi bir kota ya da prim sisteminin olmadığını belirterek, cezaların yalnızca kural ihlali yapanlara uygulandığını söyledi. "Böyle bir sistem olsaydı kimse düzgün gezemezdi" diyerek, söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te görev yapan bir trafik polisi, kamuoyunda sıkça dile getirilen "trafik polisleri ceza kotası dolduruyor" iddialarına açıklık getirdi. Polis memuru, trafik cezalarında kota uygulaması olmadığını ve yazılan cezaların tamamen kural ihlallerine dayandığını belirtti.

"TRAFİK CEZASINDA KOTA OLMAZ"

"Kota doldurma gibi bir şey yok" diyen trafik polisi, "Trafik cezasında kota olmaz, sınır da yok. Bunlardan prim de almıyoruz. Böyle bir şey olsaydı kimse düzgün gezemezdi" ifadelerine yer verdi.

Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNetherill:

alkollü araç kullananlara daha ağır cezalar gelsin.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

memur efendi polis görünce ceza yememek için resmen boyut değiştiriyoruz.taksim Talimhane trafiğe kapalı sayılır yolun sonunda bekleyip ters yön diye büyük bir keyifle ceza yazılan motorculardan biriyim ve tüm evraklarım ekipmanlarım tam olmasına rağmen motorla 20 metre yolda ceza yedim birde bana iyilik yaptı en düşük cezayı yazıyorum dedi çok minnettar kaldım

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Ben ikna oldum beyler. Adam hakli dagilin

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Haber Yorumlarıdrakula:

Arkadaşlar kota var :)) ama araç çevirme kotası var ceza değil

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

sama zaten para. vermezler,bir kuruşlara ihtiyaçlari var

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