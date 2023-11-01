Trabzon'da Sonbahar Renkleri Dron ile Görüntülendi
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Trabzon'un yüksek kesimli ilçelerinde sonbaharın renk cümbüşü dron ile görüntülendi. Sararan yapraklarla ağaçlar, fotoğraflık görüntüler oluşturdu.
TRABZON'da yüksek kesimli ilçelerde sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü, dron ile görüntülendi.
Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşil örtünün yerini sarı tonlar aldı. Trabzon'un yüksek rakımlı ilçelerinde sararan yapraklarıyla ağaçlar, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı 1130 rakımlı Beşköy Mahallesi mevkisindeki ormanlar güz renklerine büründü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam