Tortum Gölü'ndeki Tahta Köprü Ziyaretçileri Heyecanlandırıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nde görsel amaçlı yapılan tahta köprü, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte ziyaretçilerin ayaklarını ıslatıyor. Köprüden geçenlerin bazıları ise suyun keyfini çıkarıyor. Ayrıca göl üzerine kurulan zipline ve tekne turları da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.