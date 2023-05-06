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Torbalı'da Hıdırellez Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Torbalı'da Hıdırellez Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Yaşam Haberleri

Torbalı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Çaybaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Yağmura rağmen binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalarda grup Roman Ateşi, Feride Köse ve DJ Yılmaz sahne aldı.

Torbalı'da her yıl geleneksel olarak düzenlediği Hıdırellez Şenliği, dün akşam Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Çaybaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan kutlamaların coşkusuna, zaman zaman etkisini artıran yağmur da engel olamadı

Torbalı Belediyesi sabah saatlerinde kutlamalar için hazırlıklara başlarken, Çaybaşı Mahallesi'nde yer alan Belediye tesisinin bahçesinde de Hıdırellez ateşi yakıldı. Yoğun yağmura rağmen binlerce vatandaşın katıldığı Hıdırellez Şenliği'nde grup Roman Ateşi, Feride Köse ve DJ Yılmaz sahne aldı. İlçe sakinleri şenlik alanında yanan ateşin üstünden atlayarak baharın gelişini kutladı.

Şenlik ile ilgili Belediye'den açıklamada, "Bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez'i, Roman Ateşi gösterileri, Feride Köse ve DJ Yılmaz konseri ve birbirinden güzel gösteriler ile Çaybaşı'da kutladık. Yoğun yağmura rağmen, doyasıya eğlenen, dilek tutup Hıdırellez ateşinden atlayan ve geleneksel Hıdırellez Şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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