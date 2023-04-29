Torbalı Belediyesi Subaşı Mahallesi'nde Restoran Açtı

Torbalı Belediyesi, Subaşı Mahallesi'nde yer alan sosyal tesisi restorana dönüştürdü. Bölgedeki vatandaşların ve fabrikaların talebi üzerine açılan restoranın açılışına Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Torbalı Belediyesi, Subaşı Mahallesi'nde yer alan sosyal tesisi, bölge halkından gelen talep sonrasında restorana dönüştürdü.

Bölgedeki vatandaşlardan ve fabrikalardan gelen talep üzerine harekete geçen Torbalı Belediyesi, kısa sürede restorasyon işlemini tamamlayarak hizmete açtı. Dün saat 18.00'da gerçekleşen açılışa, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili adayı Sefer İpekli, Torbalı Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİN: "RESTORANIMIZ TORBALIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Torbalı'ya sosyal tesis anlamında yatırımlarının devam edeceğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "İlçemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Biz de büyüyen Torbalımıza yeni tesisler kazandırarak artan talebi karşılıyoruz. Subaşı bölgesi de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Gerek fabrikalar gerekse nüfus artış hızı yüksek olan Subaşı Mahallemize donanımlı bir restoran kazandırdık. Başta Subaşı Mahallemiz olmak üzere tüm Torbalı'ya hayırlı olsun. Bu tarz sosyal tesisleri ilçeye kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, oldukça geniş bir alana sahip olan restorana, parkın ismini de taşıyan merhum eski Subaşı Belediye Başkanı Osman Dirik'in adı verildi.