Torbalı Belediyesi, Deprem Bölgesinde Kurtardığı Can Dostlarını Sahiplendiriyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yardım eli uzatan Torbalı Belediyesi, deprem bölgesinde enkazdan kurtardığı can dostları sahiplendirmeye devam ediyor. Son olarak Hatay'da enkaz altından belediye ekipleri tarafından çıkarılan 2 hamile kedi, Ankara'da tedavi süreci tamamlanarak Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Kedilerin sahiplenmek için 300 başvuru geldi ve yeni sahipleri kura ile belirlendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yardım eli uzatan Torbalı Belediyesi, deprem bölgesinde enkazdan kurtardığı can dostları sahiplendirmeye devam ediyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında bölgede hem yurttaşlara hem de can dostlara el uzatan Torbalı Belediyesi, deprem bölgesinde 15 can dostu enkazdan kurtarmıştı. Ekipler enkaz altından çıkarılan hayvanları sahiplendirmeye devam ediyor. Son olarak Hatay'da enkaz altından belediye ekipleri tarafından çıkarılan 2 hamile kedi ilk olarak Pati Koruyucuları Derneği'nin yardımı ile Ankara'da tedavi altına alındı. Ankara'da tedavi süreci tamamlanan kediler, Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi.

CAN DOSTLARI SAHİPLENMEK İÇİN 300 BAŞVURU

Torbalı Belediyesi ekiplerinin yoğun tedavi süreci uyguladığı anne kediler, geçtiğimiz haftalarda 5 tane yavru dünyaya getirdi. Oldukça sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen yavru kediler, yeni sahiplerine de kavuştu. Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kampanya ile birlikte 2 hafta boyunca kedileri sahiplenmek isteyen vatandaşların başvuruları alındı. İlçe sakinleri kedileri sahiplenmek için yoğun ilgi gösterirken can dostları sahiplenmek için toplamda 300 başvuru geldi. Başvuru sürecinin ardından ise yeni sahipler ise kura ile belirlendi. Yeni evlerine kavuşan can dostların mağdur olmaması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedilerin yeni sahipleri ile sözleşme imzaladı.