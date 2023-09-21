Tokat'ta Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesi devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Durmuş Hızar'ın kullandığı 60 NB 046 traktör, Kapıağzı köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Yaşam