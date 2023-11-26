Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bir benzin istasyonun çatısı uçtu. Tokat merkez ve ilçelerinde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve demir levhalar devrildi.

Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

TOKAT - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bir benzin istasyonun çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz gün yaptığı uyarının ardından Tokat merkez ve ilçelerinde fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinden sonra etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tokat'ta ağaçların devrilmesine sebebiyet veren aşırı rüzgar ilçelerde de etkisini gösterdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir benzin istasyonun çatısı fırtına sebebiyle uçtu. Çatının altından geçen vatandaşlar ise tehlikeden kıl payı kurtuldu. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tokat'ın Niksar ilçesinde de etkili olan fırtına, Niksar ilçesinde köprü üzerindeki demir levhayı devirdi. Demir levhanın devrilmesi sonucunda Tokat-Niksar karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.