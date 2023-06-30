Tokat'ta 4 yaşındaki çocuk, kardeşinin başına poşet geçirerek ölümüne neden oldu
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Tokat'ın Pazar ilçesinde oyun oynarken 4 yaşındaki ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek, hayatını kaybetti. Aile, sağlık ekiplerinden yardım istemesine rağmen bebek kurtarılamadı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde oyun oynarken 4 yaşındaki ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Y.K. ve C.K. çiftinin çocuklarından 4 yaşındaki B.K, evde oyun oynarken 10 aylık kardeşi Havvanur K'nin başına poşet geçirdi.
Küçük Havvanur'un havasız kaldığını fark eden ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerince Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havvanur bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Yaşam