Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazası: Sürücü yaralandı, araç alev aldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, alev alan araç emniyet personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, saat 15: 30 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesi Gazi Bulvarı Emniyet kavşağında meydana geldi A.B. idaresindeki 60 AAT 700 plakalı Tofaş marka araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarparak alev aldı. Kazayı gören emniyet personeli yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT