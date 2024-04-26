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Titanik'in en zengin yolcusu olan John Jacob Astor'a ait altın cep saati, 150,000 sterline satışa çıkarıldı

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1912'de Titanic'te batan milyarder John Jacob Astor'un üzerinde bulunan Waltham marka cep saati, Henry Aldridge & Son Auctioneers tarafından 150.000 sterline müzayedede satıldı. Astor, gemiden kaçmayı denedikten sonra hamile eşi Madelaine'i bir cankurtaran botuna bindirdi ve gemide kaldı. Saat, Astor'un oğlu Vincent tarafından 1935 yılına kadar kullanıldı ve daha sonra vaftiz oğlu William Dobbyn'a devredildi.

Astor, 1912 yılında Atlantik Okyanusu'na batan gemideyken, hamile eşi Madelaine'i bir cankurtaran botuna bindirdikten sonra gemide kalmıştı. Daha önce gemiden kaçmayı denemiş ancak engellenmişti. Son görüldüğünde bir yolcuyla sohbet ederken sigara içiyordu ve bir hafta sonra cesedi denizden çıkarıldı.

Astor'un üzerinde baş harfleri kazınmış 14 ayar altından bir Waltham marka cep saati bulunuyordu. Bu saat, Wiltshire, Devizes'deki Henry Aldridge & Son Auctioneers tarafından 150,000 sterline satışa sunuldu. Astor'un oğlu Vincent saati tamir ettirip 1935 yılına kadar kullanmış, daha sonra vaftiz oğlu William Dobbyn'a devretmişti.

Saat, 1990'lı yıllarda bir özel koleksiyoncu tarafından satın alındı ve Washington DC'deki Ulusal Coğrafya Sergisi ile Missouri'deki Titanic Müzesi gibi çeşitli yerlerde sergilendi.

Müzayede uzmanı Andrew Aldridge, saatin Titanic hatıraları arasında en dikkat çekici parçalardan biri olduğunu belirtti. Saat, facianın ardından yedi gün boyunca Atlantik'in dondurucu sularında kaldığı için muhtemelen çalışmıyor ve hasar görmüş olabilir.

Titanik'in en zengin yolcusu olan John Jacob Astor'a ait altın cep saati, 150,000 sterline satışa çıkarıldı

Titanik'in en zengin yolcusu olan John Jacob Astor'a ait altın cep saati, 150,000 sterline satışa çıkarıldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

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