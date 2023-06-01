Tire'de Dünya Süt Günü kutlaması

İzmir'in Tire ilçesinde 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Tire Süt Kooperatifi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

İzmir'in Tire ilçesinde 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tire Süt Kooperatifi tarafından Tire Eğridere İbrahim Kardiçalı Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu.

Öğrenciler, kaşıkta yumurta taşıma, çuval yarışı, kurbağa yürüyüşü, sandalye kapmaca gibi yarışmalar da yaptı.

Yarışmada derecelere giren öğrencilere Tire Süt Kooperatifi tarafından madalya ve 300 liralık Tire Süt Kooperatifi market çeki hediye edildi. Öğrencilere süt ikram edildi.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk de öğrencilerden her sabah süt içmelerini istedi.