TIR damperi unutulunca devrildi: Şoför yaralandı

Tuzla'da inşaat alanına hafriyat boşaltan TIR şoförü, damperi indirmeyi unutarak hareket etti ve D-100 Karayolu'nda devrildi. Kazada şoför yaralandı.

TUZLA'da iddiaya göre inşaat alanına hafriyat boşaltan TIR şoförü, damperi indirmeyi unutup hareket etti. Bu şekilde D-100 Karayolu'nda ilerleyen TIR, damperinin denetim kameralarının yer aldığı platforma takılması sonucu devrildi. Kazada şoför yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Cemil Aslan'ın kullandığı 41 BK 668 plakalı TIR, inşaat alanına hafriyat boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unutarak hareket etti. D-100 Karayolu'na giren TIR'ın damperi, Karayolları Denetim İstasyonu'na ait denetim kameralarının bulunduğu platforma takıldı. Platformu yerinden söken TIR yol kenarına devrildi.