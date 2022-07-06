Terk edilen yavru köpeğin sahibi tarafından bırakılan gizemli not, okuyanların yüreklerini parçaladı - Haberler

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Terk edilen yavru köpeğin sahibi tarafından bırakılan gizemli not, okuyanların yüreklerini parçaladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir havaalanında terk edilen Chewy adlı köpeğin sahibi tarafından bırakılan gizemli not, okuyanları duygulandırdı. Söz konusu notta, "Merhaba. Ben Chewy. Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi. " ifadeleri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletindeki bir havalimanına terk edilen 3 aylık yavru köpek, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Köpeği koruma altına alan vatandaşlar, yanında bir de not buldu.

SAHİBİ BIRAKMIŞ

Notun içeriğini okunmasının ardından kısa sürede sahibi tarafından yazıldığı anlaşıldı. Söz konusu notta, "Merhaba. Ben Chewy. Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi. Beni tüm kalbiyle bırakmak istemedi ama başka seçeneği de yoktu" ifadeleri yer aldı.

Terk edilen yavru köpeğin sahibi tarafından bırakılan gizemli not, okuyanların yüreklerini parçaladı

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Sevimliliği nedeniyle bölge halkının sevgilisi olan Chewy'e çok geçmeden yeni bir ev bulundu. Connor ve Millie's Dog Rescue'nun kurucusu Lindia Gilliam, küçük köpeği sahiplenme kararı aldı. Chewy'in son fotoğraflarında bir hayli mutlu olduğu görüldü.

Terk edilen yavru köpeğin sahibi tarafından bırakılan gizemli not, okuyanların yüreklerini parçaladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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