Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesinin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor. Kumlubel Mahallesi Nasuh Akar Deneyimli Kafe'de gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri keyifli vakit geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirliler için sosyal aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri de Deneyimli Kafelerde kent merkezi ve kırsal mahalle sakinlerini bir araya getirmeyi sürdürüyor. Kumulbel Mahallesi Nasuh Akar Deneyimli Kafe'de yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada üniversite öğrencileri tarafından canlı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca mahalle sakinlerine çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklara yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Vatandaşlar da Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliğini çok sevdiklerini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinlik devam edecek

'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliğinin programı Tepebaşı Belediyesi'nin resmi internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliklerine mahalle sakinlerini davet etti. - ESKİŞEHİR