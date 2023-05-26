Tepebaşı Belediyesi 'Gönüllü Bahçeleri'nde 13 bin 90 adet fide dağıttı

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Gönüllü Bahçeleri'nde hak sahibi 374 kişiye toplam 13 bin 90 adet fide dağıtılırken Başkan Ahmet Ataç, 'Diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak stresinizi atarken, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanınızda olacağız' dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Gönüllü Bahçeleri'nde hak sahibi 374 kişiye toplam 13 bin 90 adet fide dağıtılırken Başkan Ahmet Ataç, "Diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak stresinizi atarken, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanınızda olacağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. 2 Eylül, Mustafa Mansız, Selami Vardar ve Batıkent Gönüllü Bahçeleri'nde yapılan fide dağıtımı kapsamında her hak sahibine 7 çeşit olmak üzere 35 fide teslim edildi.

Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber, kabak, kekik fidesi ve dolmalık biber fidelerinden hak sahiplerine takdim eden Başkan Ataç da vatandaşlara verimli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Tepebaşı Belediyesi olarak toprağa dokunmanın, insana çok iyi geldiğine inanıyoruz. İçinde doğa, çevre, toprak, üretim olan işleri çok seviyor ve bu projeleri keyif duyarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönüllü Bahçeleri'miz de bizim için çok değerli bir proje olmakla birlikte Eskişehirli hemşehrilerimizin çok beğendiği bir çalışma. Gönüllü Bahçeleri'nden Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız faydalanıyor. Toplam 52 bin 543 metrekarelik 4 adet Gönüllü Bahçe'mizden 148 engelli, 199 emekli, 16 gazi, 5 gazi yakını ve 6 şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Bugün de 4 Gönüllü Bahçesi'ndeki toplam 374 kullanıcıya 35'er adet fide takdim ediyoruz. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber, kekik fidesi, kabak ve dolmalık biber fidelerinden toplam 13 bin 90 adet fideyi sizlere sunuyoruz. Sizler de bu fideleri toprak ile buluşturacaksınız ve diliyorum ki verimli bir dönem geçireceksiniz. Sizler toprağa dokunarak stresinizi atarken, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak daima yanınızda olacağız. Hepinize bereketli bir sezon diliyorum."