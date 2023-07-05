Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde Çocuk Oyun Grupları Kayıtları Başladı

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar için düzenlediği etkinlikler ile gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde başlayacak Oyun Grupları için kayıtlar başladı. 36-57 ay arası çocuklar için çocuk oyun grupları Belde Evleri'nde Eskişehirli çocuklar ile buluşacak. Etkinlikler Hasan Ali Yücel Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Muttalip Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Yeşiltepe Belde Evi ve Fevzi Çakmak Belde Evi'nde yapılacak. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/4205 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.