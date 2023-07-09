Antalyalı balıkçı balon balığını teneke kutuyla besledi, sonuç şoke etti. Akdeniz'de bu keskinlikte dişleri olan başka bir tür yok. Balığı tutan balıkçının 'korkunç' diye nitelendirdiği balığın Akdeniz'deki en keskin dişlere sahip olan tür olduğu belirtildi.

Tenekeyi kraker gibi yedi, uzmanından 'Yakalanırsanız dikkat edin' uyarısı

Antalyalı balıkçı balon balığını teneke kutuyla besledi, sonuç şoke etti

Akdeniz'de bu keskinlikte dişleri olan başka bir tür yok

Balığı tutan balıkçının 'korkunç' diye nitelendirdiği balığın Akdeniz'deki en keskin dişlere sahip olan tür olduğu belirtildi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Bütünleşmiş şekilde 4 adet dişi var. Bir vatandaş elini ısırdığı zaman koparma riski olabilir"

ANTALYA - Zehri ve diş keskinliğiyle korku salan balon balığı, teneke içecek kutusunu kraker yer gibi yedi. Balon balığını tutan balıkçı o anları 'korkunç' diye kayda alırken, uzman isim türün Akdeniz'deki en keskin dişlere sahip balık türü olduğunu ve vatandaşların elleriyle kesinlikle balığın ağız kısmına temas edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarına balık avı için çıkan Savaş Dursun'un oltasına, Zehir ve diş keskinliğiyle korku salan yaklaşık yarım metrelik balon balığı takıldı. Eliyle tuttuğu balığın ağzına teneke içecek kutusunu tutan Dursun, gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. Balon balığı, keskin ve güçlü diş yapısıyla tenekeyi kraker yer gibi yedi.

"Korkunç"

O anları kaydeden Dursun, 'Korkunç' diye nitelendirdiği olay hakkında, "İnanılmaz büyük bir balon balığı yakaladık. Bunu yakalarsanız asla ve asla parmağınızı ağzına sokmayın. Çok dikkatli olun" uyarısında bulundu.

"Bütünleşmiş şekilde 4 adet dişi var"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, söz konusu türün, Kızıldeniz'nden Akdeniz'e gelen en büyük tür olan Mavi Benekli Balon Balığı (Lagocephalus Sceleratus) türü olduğunu bildirdi. Söz konusu türün riskli türlerden olduğunu kaydeden Gökoğlu, "Balıkçıların en çok ağlarına ve oltalarına zarar veren bir türdür. Balıkçılar bunu ağlarında yakalarsa bu balığa dikkat etmeleri gerekir, ellerine zarar verebilir. Bu balıkların diş yapısı adeta bir kerpeten gibidir. Bütünleşmiş şekilde 4 adet dişi var" dedi.

"Şuanda Akdeniz'de bu keskinlikte dişleri olan başka bir tür yok"

Uyarılarına devam eden Gökoğlu, "Bir vatandaşın elini ısırdığı zaman koparma riski olabilir. Çünkü çok güçlü bir çene yapısı var. Şuanda Akdeniz'de bu keskinlikte dişleri olan başka bir tür yok. Ancak insanları gördükleri zaman kaçarlar. Deniz kenarında balık temizliyorsanız balon balığı kokuyu algıladığı zaman ise o balığı yemek için yaklaşır ve balığı alır" şeklinde konuştu.