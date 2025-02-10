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Temizlik yaparken karıştırdığı malzemeler canından etti

Temizlik yaparken karıştırdığı malzemeler canından etti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan 46 yalındaki Yener Uzun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun, burada kurtarılamadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

TUZ RUHU İLE ÇAMAŞIR SUYUNU BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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