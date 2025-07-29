Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti

Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Kumbağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar, ellerinde bidonlarla ana cadde üzerinde yürüyerek durumu protesto etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle Kumbağ Mahallesi'nde ellerinde bidonlarla sokağa çıkan vatandaşlar, cadde üzerinde yürüyerek duruma tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, gece ana cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

BİDONLARLA PROTESTO ETTİLER

Ellerinde bidonlarla sesler çıkararak yürüyen vatandaşlar, yaşadıkları durumu protesto etti. Bir mahalle sakini, "Sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇINARLI MAHALLESİ'NDE ÇEŞMELERE AKIN

Su kesintisinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleymanpaşa'nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahalledeki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar gece boyunca sırayla bidonlarını doldurmaya çalıştı. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Öğlenden beri su yok. İçme suyunu buluruz belki ama temizlik için ne yapacağız? Küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Belediye çalışmıyor, sıfır" ifadelerini kullandı.

Şehirde su kesintilerinin yaygınlaşmasıyla sosyal medyada da tepkiler büyürken, vatandaşlar 1990'lı yıllarda yaşanan su sıkıntısına benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Bir şehrimiz daha alev alev! 2 köy tahliye edildi
İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'daki orman yangınının nedeni akılalmaz! 1 kişi gözaltında
Ormanı yakan FETÖ'cüden skandal ifade: Bir anlık ruh haliyle yakmak istedim

Ormanı yakan FETÖ'cü hainden skandal ifade! Resmen dalga geçiyor
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.