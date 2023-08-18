Tekirdağ'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor. Hava sıcaklığının 32 derece nem oranının yüzde 54 ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi. Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı. Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlarda kent merkezinde ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçelerini tercih ediyor.