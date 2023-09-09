Tekirdağ'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Büyüyen alevler sebebiyle yüksek gerilim hattı zarar görürken, yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Mahallede yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında yükselen alevler sebebiyle yüksek gerilim hattı zarar gördü, Organize Sanayi Bölgesi'ne saatlerce enerji verilemedi.

Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Enerji kesintisi sebebiyle Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekipleri de 157 bin wattlık yüksek gerilim hattında güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin çalışmalarını gören vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere su ikmalinde bulundu.

Yangın; 5 itfaiye ekibi, 3 su tankeri ile 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 15 hektarlık ormanlık alan kısmen yanarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. TREDAŞ ekipleri bölgeye enerji sağlanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ