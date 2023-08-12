Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ergene Aşevi ve Engelli Yaşlı Bakım Merkezi'ni Hizmete Sundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene Aşevi, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni tamamlayarak düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu. Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, tesisin teknik bilgileri ve hizmetleri hakkında bilgi verildi. Tesis, ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlara ücretsiz yemek hizmeti sunmanın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylere de bakım hizmeti verecek şekilde tasarlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene Aşevi, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni tamamlayarak düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu.

Ergene İlçesi Sağlık Mahallesi'nde düzenlenen Ergene Aşevi, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi açılış töreninde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, merkezle ilgili teknik bilgileri paylaştı.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ettiklerini ve bu alanda dev bir adım daha attıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde proje ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 9 yılda sosyal belediyecilik alanında çok önemli projelere imza attık. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' sözünden yola çıkarak insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsedik. Bugün burada bir büyük sosyal hizmet tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 1631 metrekare kapalı alana sahip tesisimizde aşevi, mutfak, depolar, mescitler, ofisler ve teknik birimler yer alacak. Bu büyük ve modern tesisimizde ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlarımıza ücretsiz yemek hizmeti sunacağız. Ayrıca engelli ve yaşlı bireylerimize sağlıklı ve konforlu koşullarda bakım hizmeti vereceğiz. Tüm sosyal belediyecilik hizmetlerimizde olduğu gibi Ergene Aşevi, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'mizdeki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet içerisinde ve insan onuruna yakışır biçimde gerçekleştireceğiz. Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'mizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Ergene Aşevi, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Albayrak açılışın ardından beraberindeki heyet ile birlikte tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Toplam inşaat alanı bin 631 metrekare olan ve tek kattan oluşan Ergene Aşevi, Engelli ve Yaşlı Merkezi projesinde 350 metrekare aşevi, 158 metrekare mutfağın yanı sıra sebze, meyve, kuru gıda ve soğuk hava depoları, teknik hacimler, ofisler ve mescitler yer alıyor.