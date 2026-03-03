Haberler

DKMP'den Kuğu Açıklaması

Güncelleme:
Ankara'de tedavisi tamamlanan kuğu, Gala Gölü'nde doğal yaşam alanına salındı. DKMP, kuğunun göç sırasında güçten düştüğünü açıkladı.

DKMP'DEN AÇIKLAMA

Ankara'daki tedavisi tamamlanan kuğunun Edirne'de Gala Gölü'ne bırakılmasına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçtiğimiz ocak ayında Ankara Elmadağ'da bir evin bahçesine düşen kuğu, ekiplerimizce tedavi altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, kuğunun göç esnasında su bulunmayan bir alana iniş yaptığı ve güçten düştüğü belirlendi. Ankara'daki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kuğu, Edirne'de doğal yaşam alanı olan Gala Gölü'ne salınarak yeniden suyla buluşturuldu. Yaban hayatı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

