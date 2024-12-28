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Tebliğciler yine pavyonda! Bu kez "hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar

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Aydın'da bir pavyona giden tebliğci, eğlenmeye gelenlere nasihat vererek, "Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?" dedi.

Halka açık çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve dini öğütlerde bulunan tebliğciler soluğu yine pavyonda aldı. Aydın'da bir pavyona giden tebliğci, sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı.

"EĞLENCENİN HESABI BÖYLE PAHALIYSA 70 SENENİN HESABI?"

Mekana eğlenmeye gelenlere nasihatler veren tebliğci, bu kez "hesap" üzerinden vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Tebliğci sahnede şu ifadeleri kullandı:

"Dünya hayatında yiyip, içip, eğlenebiliriz. Gezeriz, tozarız ama bir gün bunun faturası hepimize ağır gelebilir. Bu yüzden Allah diyor ki, 'Kullarım ölmeden önce bana dönün. Azap size gelmeden, hesap size gelmeden.' Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? Hesap gelince 'Ne kadar pahalı' diyoruz. Peki 70 senenin hesabı? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur? Allah hesabınızı kolay eylesin."

Tebliğciler yine pavyonda! Bu kez
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Tebliğciler yine pavyonda! "Hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJY:

İNSANLAR EĞLENMEYE KAFA DAĞITMAYA GELMİŞ BU TİPİ BOZUKLARI NE İÇERİ ALIYORSUNUZ?????? İNSANLARIN KAFASINI ÜTÜLEYİP CANINI SIKIYORLAR. KAPIDA GÜVENLİK YOKMU????????

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Haber YorumlarıJY:

CENNET CEHENNEM AHIRET HESAP GÜNÜ FALAN BUNLARIN HEPSİ YALAN DOLAN PALAVRA. BU DÜNYAYA BİR KERE GELİYORUZ ÖLÜNCEDE TOPRAĞIN ALTINDA YOK OLUP GİDECEĞİZ. BAŞKA BİR DÜNYA YOK. ONUN İÇİN BU HAYATIN TADINI ÇIKARMAYA BAKIN.

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Haber YorumlarıMGk:

Müslüman çocuklara zorla Kemalizmin öğretilmesi gibi şu harekette yanlış bize ne onlardan

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Haber YorumlarıLion 1:

Bir din adamı olarak bunlara kıl oluyorum bu tarikatlar yüzünden kime sorsam ataistim diyor

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Haber YorumlarıMapo 77:

eglencenin icine etmisler haftayada pavyoncular bunlarin dergahda raki masasi kursalar acaba ne derler

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