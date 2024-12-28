Tebliğciler yine pavyonda! Bu kez 'hesap' üzerinden ikna etmeye çalıştılar

Halka açık çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve dini öğütlerde bulunan tebliğciler soluğu yine pavyonda aldı. Aydın'da bir pavyona giden tebliğci, sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı.

"EĞLENCENİN HESABI BÖYLE PAHALIYSA 70 SENENİN HESABI?"

Mekana eğlenmeye gelenlere nasihatler veren tebliğci, bu kez "hesap" üzerinden vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Tebliğci sahnede şu ifadeleri kullandı:

"Dünya hayatında yiyip, içip, eğlenebiliriz. Gezeriz, tozarız ama bir gün bunun faturası hepimize ağır gelebilir. Bu yüzden Allah diyor ki, 'Kullarım ölmeden önce bana dönün. Azap size gelmeden, hesap size gelmeden.' Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? Hesap gelince 'Ne kadar pahalı' diyoruz. Peki 70 senenin hesabı? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur? Allah hesabınızı kolay eylesin."