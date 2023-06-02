Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret N-16 Müze Mayın Gemisi, Samsun'da ziyaret ediliyor. Gemiyi ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gemi personeli tarafından karşılandı. Kaptan Üsteğmen Ersin Taşkın'dan bilgi alan Dağlı, gemiyi gezdikten sonra şeref defterini imzaladı.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret N-16 Müze Mayın Gemisi, Samsun'da ziyaret ediliyor.

Gemiyi ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gemi personeli tarafından karşılandı. Kaptan Üsteğmen Ersin Taşkın'dan bilgi alan Dağlı, gemiyi gezdikten sonra şeref defterini imzaladı.

Gemi görevlileri, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetlerince Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edildiğini anlattı. Görevliler, Dağlı'ya müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

Dağlı, gazetecilere, Nusret Mayın Gemisi'nin Türk tarihinde önemli yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Çanakkale Savaşı'nın en önemli kahramanlarından biridir. Ne kadar zor şartlarda görev yaptığını biliyoruz. Allah bugünlere bizleri tekrar düşürmesin. Zor zamanlarda zor görevler ifa edildi. Bu gemideki ve bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.